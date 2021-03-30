Россияне смогут узнать результаты своих тестов на коронавирус на "Госуслугах"

Россияне смогут узнавать о результатах тестирования на коронавирус на портале госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

"Информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет", — говорится в публикации.

Отмечается, что загрузить в личный кабинет можно будет и данные о пройденной вакцинации. В дальнейшем при необходимости это позволит легко и быстро показать соответствующее подтверждение.

Ранее Лайф рассказывал, что в России планируют создать единую информационную платформу учёта граждан других государств, где будут размещаться их цифровые профили.

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