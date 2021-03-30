В России за сутки вновь выявили менее девяти тысяч новых случаев ковида
Скончалось 409 человек.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
За минувшие сутки в России выявлено менее девяти тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 409 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9588 человек", — говорится в сообщении.
Больше всего новых заболевших в Москве (1291), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (556).
Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 4 536 820 случаев коронавируса в 85 регионах, 98 442 летальных исхода, выздоровело 4 155 996 человек.
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