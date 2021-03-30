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Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло

Срок действия первого из них установлен до 1 июня, а второго — до 1 октября.

30 марта 2021, 08:47
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Срок действия соглашения на сахар установлен до 1 июня 2021 года на уровень не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, на масло — до 1 октября 2021 года на уровень 95 и 110 рублей соответственно.

В правительстве исключили рост цен на молоко из-за экосбора

В правительстве исключили рост цен на молоко из-за экосбора

Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позднее правительство представило план по снижению цен на продукты.

Ранее исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в беседе с Лайфом оценил потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло. По его словам, они намного меньше, чем могли бы быть в случае введения экспортной пошлины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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