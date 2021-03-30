Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Срок действия соглашения на сахар установлен до 1 июня 2021 года на уровень не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, на масло — до 1 октября 2021 года на уровень 95 и 110 рублей соответственно.

Ранее исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в беседе с Лайфом оценил потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло. По его словам, они намного меньше, чем могли бы быть в случае введения экспортной пошлины.

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