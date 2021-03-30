Песков переадресовал Украине вопрос о невыполнении Минских соглашений

"Не нужно ничего усложнять, нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое — большая часть договорённостей выполнена не была. Почему украинская сторона не выполняет эти договорённости — это вопрос, который нужно адресовать украинской стороне", — рассуждает представитель Кремля.