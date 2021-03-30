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Песков переадресовал Украине вопрос о невыполнении Минских соглашений

Процесс урегулирования в Донбассе не нужно ничем усложнять — все необходимые инструменты для этого имеются, считают в Кремле.

30 марта 2021, 10:33

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Украинская сторона должна объяснить свой отказ от выполнения Минских соглашений и решений саммита "нормандской четвёрки". Такое мнение в беседе с журналистами озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, процесс урегулирования в Донбассе не нужно ничем усложнять — все необходимые инструменты для этого имеются.

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"Не нужно ничего усложнять, нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое — большая часть договорённостей выполнена не была. Почему украинская сторона не выполняет эти договорённости — это вопрос, который нужно адресовать украинской стороне",  рассуждает представитель Кремля.

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Отметим, что Песков и ранее констатировал отсутствие прогресса в Минских соглашениях при Зеленском. А ранее он заявил, что Москва наблюдает нагнетание напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе. Это перечёркивает и те небольшие достижения, что были.

Лайф также сообщал, как на Украине признали, что страна не потянет восстановление Донбасса. В Киеве даже не смогли назвать сумму, которая может потребоваться.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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