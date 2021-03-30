Один горняк погиб при обвале породы на руднике в Приморье

В Приморском крае найдено тело рабочего рудника "Королевский" (Дальнегорск), где произошёл обвал породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В 12:50 мск горноспасатели нашли тело попавшего под обвал горняка", — передаёт агентство.

Инцидент произошёл во время подрывных работ. Из-под завалов были выведены 20 горняков.

Рудник "Королевский" эксплуатируется компанией "Дальполиметалл".

Напомним, 17 марта на шахте в Дальнегорске также произошёл инцидент. Спасатели достали из рудника двух заблокированных рабочих.

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