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В Калининграде суд оштрафовал мужчин, помывших ноги в святом источнике

Вину признал только один из них.

30 марта 2021, 10:09
<p>Фото © ТАСС / Марина Круглякова</p>

Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Гарнизонный военный суд Калининграда оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые помыли обувь в источнике со святой водой в часовне возле кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Магомедов обязан будет выплатить штраф в 200 тысяч рублей, а Сайханов — в 100 тысяч. Их признали виновными в "совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

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Отмечается, что Сайханов свою вину признал и помогал расследованию. Магомедов же заявлял, что не знал о святой воде в источнике.

Напомним, инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Видео происшествия попало в Интернет, также в Сети появились извинения от одного из участников ролика. Он попросил прощения и пообещал, что такого больше не повторится.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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