"Интер" представил новый логотип, но его уже видели у одного российского завода

I M FC Internazionale Milano.

Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata.

Aperta al mondo, radicata in una città.#IMInter pic.twitter.com/OZ51WRi6cz — Inter (@Inter) March 30, 2021

Футбольный клуб "Интер" из Милана представил общественности свой новый логотип. Команда начнёт его использовать со следующего сезона.

Изображение выполнено в концепции минимализма, а в его основе можно увидеть инициалы команды I M, которые можно расценивать как "Интернационале Милан", или же "Я", если переводить это с английского языка. Цвета клуба остались прежние — чёрный и синий.

Однако в соцсетях болельщики уже обратили внимание, что новый логотип итальянской команды сильно похож на герб Уральского турбинного завода. В его основе также лежит буква М, которую пересекает Т. Для сходства с английской I не хватает лишь некоторых деталей.

Авторы