"Интер" представил новый логотип, но его уже видели у одного российского завода
Неизменными остались основные цвета команды.
Фото © twitter.com / Inter
I M FC Internazionale Milano.— Inter (@Inter) March 30, 2021
Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata.
Aperta al mondo, radicata in una città.#IMInter pic.twitter.com/OZ51WRi6cz
Футбольный клуб "Интер" из Милана представил общественности свой новый логотип. Команда начнёт его использовать со следующего сезона.
Изображение выполнено в концепции минимализма, а в его основе можно увидеть инициалы команды I M, которые можно расценивать как "Интернационале Милан", или же "Я", если переводить это с английского языка. Цвета клуба остались прежние — чёрный и синий.
Фото © twitter.com / Inter, © АО "Уральский турбинный завод"
Однако в соцсетях болельщики уже обратили внимание, что новый логотип итальянской команды сильно похож на герб Уральского турбинного завода. В его основе также лежит буква М, которую пересекает Т. Для сходства с английской I не хватает лишь некоторых деталей.
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