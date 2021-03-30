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"Интер" представил новый логотип, но его уже видели у одного российского завода

Неизменными остались основные цвета команды.

30 марта 2021, 09:50
<p>Фото © twitter.com / <a href="https://twitter.com/Inter/status/1376802624930947075/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inter</a></p>

Фото © twitter.com / Inter

Футбольный клуб "Интер" из Милана представил общественности свой новый логотип. Команда начнёт его использовать со следующего сезона.

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Изображение выполнено в концепции минимализма, а в его основе можно увидеть инициалы команды I M, которые можно расценивать как "Интернационале Милан", или же "Я", если переводить это с английского языка. Цвета клуба остались прежние — чёрный и синий.

Фото © twitter.com / Inter, © АО "Уральский турбинный завод"

Фото © twitter.com / Inter, © АО "Уральский турбинный завод"

Однако в соцсетях болельщики уже обратили внимание, что новый логотип итальянской команды сильно похож на герб Уральского турбинного завода. В его основе также лежит буква М, которую пересекает Т. Для сходства с английской I не хватает лишь некоторых деталей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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