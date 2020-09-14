В Калининграде группа мужчин помыла обувь в святом источнике православного собора

В центре Калининграда пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери.

Видео инцидента попало в Интернет. На нём показано, как мужчины мыли обувь и при этом смеялись.

Позже в Калининградской православной епархии подтвердили факт инцидента. При этом, как сообщает ТАСС, от дальнейших комментариев там воздержались, отметив, что обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция.