Песков: При общении с Меркель и Макроном Путин ответит на вопросы о Навальном, если их зададут
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что любая из сторон вольна спрашивать о том, что считает важным.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ответит на вопросы о российском блогере Алексее Навальном, если канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон пожелают их задать в ходе встречи.
"Естественно, в ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика. Если подобные вопросы будут поставлены, президент, конечно же, даст необходимые разъяснения", — сказал Песков.
Напомним, изначально планировалось провести переговоры лидеров государств 29 марта, но кабмин Германии сообщил, что они не состоялись. Причины этого озвучены не были. Также пресс-секретарь президента объяснил, почему на переговоры не позвали президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщал Лайф, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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