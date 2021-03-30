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Песков: При общении с Меркель и Макроном Путин ответит на вопросы о Навальном, если их зададут

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что любая из сторон вольна спрашивать о том, что считает важным.

30 марта 2021, 10:54
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ответит на вопросы о российском блогере Алексее Навальном, если канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон пожелают их задать в ходе встречи.

"Естественно, в ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика. Если подобные вопросы будут поставлены, президент, конечно же, даст необходимые разъяснения", — сказал Песков.

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Напомним, изначально планировалось провести переговоры лидеров государств 29 марта, но кабмин Германии сообщил, что они не состоялись. Причины этого озвучены не были. Также пресс-секретарь президента объяснил, почему на переговоры не позвали президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал Лайф, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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