В Минздраве заявили о признаках третьей волны коронавируса в России

Показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения CoViD-19. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.

"К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", — приводит ТАСС слова Семёновой на конференции "Неделя медицинского образования".

Напомним, за минувшие сутки в России выявили менее девяти тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего в Москве (1291), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (556).

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