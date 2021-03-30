В Минздраве заявили о признаках третьей волны коронавируса в России
Замглавы ведомства отметила, что вторая волна продолжалась вплоть до начала 2021 года.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения CoViD-19. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.
"К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", — приводит ТАСС слова Семёновой на конференции "Неделя медицинского образования".
Напомним, за минувшие сутки в России выявили менее девяти тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего в Москве (1291), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (556).
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