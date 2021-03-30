В Кремле объяснили личными установками нежелание Путина вакцинироваться на камеру

Напомним, ранее глава государства, говоря о своей прививке, задал вопрос: "Разве мы должны с вами обезьянничать? " Путин назвал ведение съёмки во время вакцинации несерьёзным делом. При этом российский лидер отметил, что прививаться важно и необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно и не болеть.

"Что касается президента, то каждый государственный деятель является ещё и человеком со своими внутренними ориентировками. И, говоря об обезьянничанье, президент, наверное, говорил о своём видении того, как нужно подавать пример. В данном случае речь идёт о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован", — сказал Песков журналистам.