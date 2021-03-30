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В Кремле объяснили личными установками нежелание Путина вакцинироваться на камеру

По словам Дмитрия Пескова, лучшим примером является слово президента.

30 марта 2021, 11:01

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нежелание Владимира Путина вакцинироваться на камеру внутренними установками.

Напомним, ранее глава государства, говоря о своей прививке, задал вопрос: "Разве мы должны с вами обезьянничать?" Путин назвал ведение съёмки во время вакцинации несерьёзным делом. При этом российский лидер отметил, что прививаться важно и необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно и не болеть.

"Что касается президента, то каждый государственный деятель является ещё и человеком со своими внутренними ориентировками. И, говоря об обезьянничанье, президент, наверное, говорил о своём видении того, как нужно подавать пример. В данном случае речь идёт о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован", — сказал Песков журналистам.

Песков назвал бесценным личный пример политиков при вакцинации

Песков назвал бесценным личный пример политиков при вакцинации

Представитель Кремля напомнил, что никакие медицинские процедуры, которые проходит Путин, ранее не становились достоянием общественности. Песков заключил, что глава государства достаточно ясно и откровенно объяснил отсутствие кадров с медицинской процедуры.

Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. Также глава государства поделился способом, как легче перенести вакцинацию.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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