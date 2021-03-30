В Кремле объяснили личными установками нежелание Путина вакцинироваться на камеру
По словам Дмитрия Пескова, лучшим примером является слово президента.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нежелание Владимира Путина вакцинироваться на камеру внутренними установками.
Напомним, ранее глава государства, говоря о своей прививке, задал вопрос: "Разве мы должны с вами обезьянничать?" Путин назвал ведение съёмки во время вакцинации несерьёзным делом. При этом российский лидер отметил, что прививаться важно и необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно и не болеть.
"Что касается президента, то каждый государственный деятель является ещё и человеком со своими внутренними ориентировками. И, говоря об обезьянничанье, президент, наверное, говорил о своём видении того, как нужно подавать пример. В данном случае речь идёт о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован", — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля напомнил, что никакие медицинские процедуры, которые проходит Путин, ранее не становились достоянием общественности. Песков заключил, что глава государства достаточно ясно и откровенно объяснил отсутствие кадров с медицинской процедуры.
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Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. Также глава государства поделился способом, как легче перенести вакцинацию.
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