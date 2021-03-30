Проблемы с законом, ликвидированное ЧОП и оружейный арсенал. Лайф узнал личность мытищинского стрелка

Лайф выяснил личность мужчины, который сегодня открыл стрельбу по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах . По нашим данным, это 61-летний Владимир Б. — предприниматель и бывший владелец двух ЧОПов, которые ранее были ликвидированы.

В бизнесе ему не везло: мужчину неоднократно искали судебные приставы из-за долгов. Но сегодняшний визит правоохранителей не имел отношениях к деньгам. Полицейские нагрянули к нему в гости, чтобы задержать по подозрению в нелегальной торговле оружием — вероятно, оставшимся у него после ликвидации ЧОПов. По данным Лайфа, на стрелка из посёлка Новые Вешки зарегистрировано как минимум пять нарезных единиц оружия и одно травматическое. Однако проблемы с законом у мужчины были и ранее. В частности, полиция несколько раз разыскивала его по делу о мошенничестве, а в 2000-х он находился в федеральном розыске по статье "Грабёж". Дошло ли дело до суда хоть по одному из эпизодов, Лайфу неизвестно.