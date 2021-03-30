"Не бояться и не изменять себе": Спортивные журналисты поддержали Егорова после поджога его машины

Ранее стало известно, что ночью злоумышленники подожгли автомобиль известного своим ярким мнением спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Его коллеги выразили свою поддержку.

"Диме Егорову — моя поддержка!!! Он очень талантливый и бесстрашный парень!!! Полиция обязана найти преступников", — написал Дмитрий Губерниев у себя в телеграм-канале.

"Мы выражаем поддержку нашему коллеге и считаем необходимой немедленную реакцию со стороны правоохранительных органов, — говорится в сообщении "Чемпионата", где много лет трудился Егоров. — Ситуация, когда под угрозу ставится жизнь нашего коллеги, не может оставлять нас равнодушными. Желаем Дмитрию сил и новых ярких публикаций. Делай, что должен, Дима!"

"Преступник должен быть найден. И, конечно, не хочется верить, что это связано с работой Димы, хотя сложно представить другие причины", — отметил Василий Конов.

"Моя полная поддержка Диме Егорову. Ужасно, что такое в принципе возможно. Оговорок и оправданий такому давлению на журналистов быть просто не может, — поддержал Нобель Арустумян. — Надеюсь, преступник будет найден и наказан. А Диме — держаться, не бояться и не изменять себе".

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