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"Не бояться и не изменять себе": Спортивные журналисты поддержали Егорова после поджога его машины

Слова поддержки коллеге выразили Дмитрий Губерниев, Нобель Арустумян, Василий Конов и другие.

30 марта 2021, 11:12

Ранее стало известно, что ночью злоумышленники подожгли автомобиль известного своим ярким мнением спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Его коллеги выразили свою поддержку.

"Не хочу думать, что это связано со "Спартаком": Спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли машину

"Не хочу думать, что это связано со "Спартаком": Спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли машину

"Диме Егорову моя поддержка!!! Он очень талантливый и бесстрашный парень!!! Полиция обязана найти преступников", — написал Дмитрий Губерниев у себя в телеграм-канале.

"Мы выражаем поддержку нашему коллеге и считаем необходимой немедленную реакцию со стороны правоохранительных органов, — говорится в сообщении "Чемпионата", где много лет трудился Егоров. — Ситуация, когда под угрозу ставится жизнь нашего коллеги, не может оставлять нас равнодушными. Желаем Дмитрию сил и новых ярких публикаций. Делай, что должен, Дима!"

"Преступник должен быть найден. И, конечно, не хочется верить, что это связано с работой Димы, хотя сложно представить другие причины", — отметил Василий Конов.

"Моя полная поддержка Диме Егорову. Ужасно, что такое в принципе возможно. Оговорок и оправданий такому давлению на журналистов быть просто не может, — поддержал Нобель Арустумян. — Надеюсь, преступник будет найден и наказан. А Диме — держаться, не бояться и не изменять себе".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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