Бывшая пленница скопинского маньяка написала на него заявление в СК
Кроме того, СК проверит высказывания Виктора Мохова в скандальном интервью Собчак.
Фото © YouTube / Ксения Собчак
Бывшая пленница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет. Кроме того, девушка согласилась на некоторые меры госзащиты.
"Да, заявление я подала вместе со своим адвокатом, меры защиты тоже некоторые мы решили попросить. Заявление подали в пятницу, и вчера уже следователь со мной связывался", — рассказала девушка.
В заявлении Екатерина также просит проверить факты, когда Мохов ещё в тюрьме пытался выйти с ней на связь.
Ранее Екатерина Мартынова уже заявляла о намерении обратиться в правоохранительные органы после провокационных высказываний Виктора Мохова в интервью Ксении Собчак. Оно вышло на "Ютубе" 22 марта и набрало уже более пяти с половиной миллионов просмотров. В ходе него скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.
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