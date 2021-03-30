Бывшая пленница скопинского маньяка написала на него заявление в СК

"Да, заявление я подала вместе со своим адвокатом, меры защиты тоже некоторые мы решили попросить. Заявление подали в пятницу, и вчера уже следователь со мной связывался", — рассказала девушка.

В заявлении Екатерина также просит проверить факты, когда Мохов ещё в тюрьме пытался выйти с ней на связь.

Ранее Екатерина Мартынова уже заявляла о намерении обратиться в правоохранительные органы после провокационных высказываний Виктора Мохова в интервью Ксении Собчак. Оно вышло на "Ютубе" 22 марта и набрало уже более пяти с половиной миллионов просмотров. В ходе него скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.