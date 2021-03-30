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В Кремле прокомментировали продление мер по сдерживанию цен на масло и сахар

Ситуация находится на контроле Администрации Президента, отметили там.

30 марта 2021, 11:08
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Мониторинг цен на продукты питания в России с целью их сдерживания правительство осуществляет таким образом, чтобы это не привело к нарушениям в товарно-продуктовой цепочке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это процесс достаточно филигранный. И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ретейлеров", — сказал Песков.

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В то же время выполнение данного поручения Владимира Путина находится на контроле Администрации Президента, добавил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, ранее сегодня правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло до июня и октября 2021 года соответственно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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