В Кремле прокомментировали продление мер по сдерживанию цен на масло и сахар
Ситуация находится на контроле Администрации Президента, отметили там.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Мониторинг цен на продукты питания в России с целью их сдерживания правительство осуществляет таким образом, чтобы это не привело к нарушениям в товарно-продуктовой цепочке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это процесс достаточно филигранный. И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ретейлеров", — сказал Песков.
В то же время выполнение данного поручения Владимира Путина находится на контроле Администрации Президента, добавил пресс-секретарь Кремля.
Напомним, ранее сегодня правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло до июня и октября 2021 года соответственно.
Лента новостей
Выбор редакции
В Кремле объяснили личными установками нежелание Путина вакцинироваться на камеру
Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло
В правительстве исключили рост цен на молоко из-за экосбора
СК: Стрелок из Новых Вешек находится в доме один
"На Лободу смотреть противно": Как певица снова опозорилась на детском "Голосе"
Комментариев: 0