Российский транспортный самолёт Ил-112В успешно завершил второй испытательный полёт
Проверялись различные воздухоплавательные и технические характеристики крылатой машины.
Ил-112В. Фото © Пресс-служба ПАО "Ил" / ТАСС
Новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В успешно завершил свой второй полёт на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).
"В ходе полёта проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолёта, работа его основных систем. Полёт продолжался около 30 минут и прошёл в штатном режиме. По словам командира экипажа, полётное задание выполнено", — говорится в сообщении на сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
В ОАК уточнили, что пилотировал самолёт экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", лётчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера — испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.
Напомним, что Ил-112В совершил свой первый испытательный полёт ровно два года назад. Лайф публиковал видео, снятое на аэродроме в Воронеже. С успешным полётом лётчиков-испытателей и весь коллектив ильюшинцев, в том числе своего сына Алексея, поздравил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Лента новостей
Выбор редакции
Российские самолёты Ту-142 выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
Учёные предупредили о чувстве тоски и обречённости при полётах на другие планеты
Путин назвал важнейшую проблему, с которой сталкиваются в России, Европе и США
В Минздраве заявили о признаках третьей волны коронавируса в России
"На Лободу смотреть противно": Как певица снова опозорилась на детском "Голосе"
Комментариев: 0