Российский транспортный самолёт Ил-112В успешно завершил второй испытательный полёт

"В ходе полёта проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолёта, работа его основных систем. Полёт продолжался около 30 минут и прошёл в штатном режиме. По словам командира экипажа, полётное задание выполнено", — говорится в сообщении на сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).