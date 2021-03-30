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Российский транспортный самолёт Ил-112В успешно завершил второй испытательный полёт

Проверялись различные воздухоплавательные и технические характеристики крылатой машины.

30 марта 2021, 11:07
<p>Ил-112В. Фото © Пресс-служба ПАО "Ил" / ТАСС</p>

Ил-112В. Фото © Пресс-служба ПАО "Ил" / ТАСС

Новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В успешно завершил свой второй полёт на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).

"В ходе полёта проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолёта, работа его основных систем. Полёт продолжался около 30 минут и прошёл в штатном режиме. По словам командира экипажа, полётное задание выполнено", — говорится в сообщении на сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Пилотировавший Ил-112В лётчик назвал самолёт великолепным

Пилотировавший Ил-112В лётчик назвал самолёт великолепным

В ОАК уточнили, что пилотировал самолёт экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", лётчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера — испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

Напомним, что Ил-112В совершил свой первый испытательный полёт ровно два года назад. Лайф публиковал видео, снятое на аэродроме в Воронеже. С успешным полётом лётчиков-испытателей и весь коллектив ильюшинцев, в том числе своего сына Алексея, поздравил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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