Мэр Бийска подал в отставку после критики его работы местными депутатами

Мэр Бийска Александр Студеникин подал заявление об отставке. Об этом он сам сообщил в своём инстаграме.

"Мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города", — рассказал он подписчикам.

Студеникин добавил, что ранее сегодня же он представил отчёт о проделанной работе за 2020 год, однако депутаты городского парламента раскритиковали результаты его деятельности и обвинили в провале программы благоустройства. Мэр поблагодарил жителей за поддержку, а коллег — за работу и попросил освободить его от должности до конца весны.

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