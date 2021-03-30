Мэр Бийска подал в отставку после критики его работы местными депутатами
Свою должность он освободит до конца весны.
Мэр Бийска Александр Студеникин. Фото © biwork.ru
Мэр Бийска Александр Студеникин подал заявление об отставке. Об этом он сам сообщил в своём инстаграме.
"Мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города", — рассказал он подписчикам.
Студеникин добавил, что ранее сегодня же он представил отчёт о проделанной работе за 2020 год, однако депутаты городского парламента раскритиковали результаты его деятельности и обвинили в провале программы благоустройства. Мэр поблагодарил жителей за поддержку, а коллег — за работу и попросил освободить его от должности до конца весны.
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