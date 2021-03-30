Мэр Липецка выкладывала фото с работы, пока сестра не раскрыла их отпуск на роскошной яхте в Дубае
Иронично то, что из-за отдыха чиновницы в ОАЭ комиссии пришлось перенести собрание, на котором должны были рассмотреть нарушения в её декларации о доходах.
Фото © Instagram / uvarkina_evgenia
Внимание к этой теме привлёк коллега главы Липецка — депутат регионального парламента Олег Хомутинников, который высказался в своём телеграм-канале. Мужчина выложил снимки, как мэр Евгения Уваркина отдыхает вместе с большой семьёй в Дубае. Женщина вместе со своей сестрой, мужем и шестью детьми каталась на дорогой яхте, а на заднем фоне виднелись очертания престижного района Дубай Марина.
Шикарный отдых чиновницы случайно раскрыла её сестра Елена Латышева, которая и поделилась снимками в "Инстаграме". Всё это время сама Евгения выкладывала фото рабочего процесса и хвалилась тем, как её команда разрабатывает новые проекты для города. Елена быстро удалила публикацию, однако вред уже был нанесён.
Раскрывшаяся правда возмутила жителей города, особенно в свете того факта, что ради отпуска чиновницы комиссии пришлось перенести встречу, на которой рассматривались бы её ошибки. В декларации о доходах Евгении Уваркиной от 2019 года обнаружили нарушения, пишет gorod48. Прокуратура выявила, что указанная мэром сумма — около 54 млн рублей — отличалась от фактической на два миллиона.
Кроме того, чиновница владеет квартирой и домом на 678 квадратных метров. На её мужа записан ещё один дом на 232 квадратных метра, а на несовершеннолетнего ребёнка — квартира на 70,9 квадратных метра. Во время заседания комиссия пришла к выводу, что доход был указан точно, но неверно заполненная декларация повлекла за собой проблемы. Чиновница отделалась предупреждением, дав обещание впредь пристальнее следить за заполнением документов.
В Сети смеялись над нелепым мальчиком в костюме, пока не узнали, что перед ними замминистра финансов
Выбор редакции
В Липецке загорелся цех металлургического комбината
Евгений Григорьев лидирует на выборах мэра Якутска
Школьница из Железногорска, родившая в 14 лет, показала нового парня и намекнула на беременность
Один горняк погиб при обвале породы на руднике в Приморье
В Калининграде суд оштрафовал мужчин, помывших ноги в святом источнике
Комментариев: 0