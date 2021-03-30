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Мэр Липецка выкладывала фото с работы, пока сестра не раскрыла их отпуск на роскошной яхте в Дубае

Иронично то, что из-за отдыха чиновницы в ОАЭ комиссии пришлось перенести собрание, на котором должны были рассмотреть нарушения в её декларации о доходах.

30 марта 2021, 09:26

Фото © Instagram / uvarkina_evgenia

Внимание к этой теме привлёк коллега главы Липецка — депутат регионального парламента Олег Хомутинников, который высказался в своём телеграм-канале. Мужчина выложил снимки, как мэр Евгения Уваркина отдыхает вместе с большой семьёй в Дубае. Женщина вместе со своей сестрой, мужем и шестью детьми каталась на дорогой яхте, а на заднем фоне виднелись очертания престижного района Дубай Марина.

Фото © Telegram / Хомутинников и Instagram / uvarkina_evgenia

Фото © Telegram / Хомутинников и Instagram / uvarkina_evgenia

Шикарный отдых чиновницы случайно раскрыла её сестра Елена Латышева, которая и поделилась снимками в "Инстаграме". Всё это время сама Евгения выкладывала фото рабочего процесса и хвалилась тем, как её команда разрабатывает новые проекты для города. Елена быстро удалила публикацию, однако вред уже был нанесён.

Фото © Telegram / Хомутинников и Instagram / uvarkina_evgenia

Фото © Telegram / Хомутинников и Instagram / uvarkina_evgenia

Раскрывшаяся правда возмутила жителей города, особенно в свете того факта, что ради отпуска чиновницы комиссии пришлось перенести встречу, на которой рассматривались бы её ошибки. В декларации о доходах Евгении Уваркиной от 2019 года обнаружили нарушения, пишет gorod48. Прокуратура выявила, что указанная мэром сумма — около 54 млн рублей — отличалась от фактической на два миллиона.

Фото © Telegram / Хомутинников и Instagram / uvarkina_evgenia

Фото © Telegram / Хомутинников и Instagram / uvarkina_evgenia

Кроме того, чиновница владеет квартирой и домом на 678 квадратных метров. На её мужа записан ещё один дом на 232 квадратных метра, а на несовершеннолетнего ребёнка — квартира на 70,9 квадратных метра. Во время заседания комиссия пришла к выводу, что доход был указан точно, но неверно заполненная декларация повлекла за собой проблемы. Чиновница отделалась предупреждением, дав обещание впредь пристальнее следить за заполнением документов.

В Сети смеялись над нелепым мальчиком в костюме, пока не узнали, что перед ними замминистра финансов

В Сети смеялись над нелепым мальчиком в костюме, пока не узнали, что перед ними замминистра финансов

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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