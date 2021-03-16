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В Сети смеялись над нелепым мальчиком в костюме, пока не узнали, что перед ними замминистра финансов

Парень даже стал местным мемом, потому что выглядел так, будто вышел вместо папы на работу.

16 марта 2021, 12:52

Фото © Twitter / Lizard Boi

В последнее время в соцсетях стали появляться фото забавного мальчика в круглых очках и деловых костюмах. Он всегда выглядел очень важно и был окружён серьёзными людьми. В Сети потешались над ним, создавая мемы и советуя вернуть папе его одежду, пока пользователи из Польши не раскрыли всем правду.

Фото © Twitter / pixel_texel и Sam

Фото © Twitter / pixel_texel и Sam

На самом деле мальчик с фото — вовсе не подросток, а вполне взрослый и успешный заместитель министра финансов Польши. 29-летний Пётр Патковский из Радома успешно окончил юридический факультет Университета Марии Кюри-Склодовской, работал в Министерстве энергетики, был советником в канцелярии премьер-министра Польши — словом, построил блестящую карьеру для своего возраста.

Фото © Twitter / Javi Sánchez Glez.

Фото © Twitter / Javi Sánchez Glez.

Но, стоило пользователям Сети осознать важность мемной персоны, как поток шуток в сторону Патковского только усилился. После его сравнений с 12-летним мальчиком чиновнику досталось и из-за сходства с известным волшебником Гарри Поттером.

Фото © Twitter / pixel_texel и Lizard Boi

Фото © Twitter / pixel_texel и Lizard Boi

Знакомьтесь, замминистра финансов Польши Пётр Патковский, более известный как Гарри Поттер

eduardo b.

Цитируя великую Бритни Спирс: "Я уже не девочка, но ещё и не женщина"

pixel_texel

Я ни на что не намекаю, но Пётр Патковский состоит из стольких же букв, что и Бенджамин Баттон...

guthwineandcheese

Папа попросил убрать с фото постороннего парня, но в "Твиттере" такими словами не разбрасываются

Папа попросил убрать с фото постороннего парня, но в "Твиттере" такими словами не разбрасываются

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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