В Сети смеялись над нелепым мальчиком в костюме, пока не узнали, что перед ними замминистра финансов
Парень даже стал местным мемом, потому что выглядел так, будто вышел вместо папы на работу.
Фото © Twitter / Lizard Boi
В последнее время в соцсетях стали появляться фото забавного мальчика в круглых очках и деловых костюмах. Он всегда выглядел очень важно и был окружён серьёзными людьми. В Сети потешались над ним, создавая мемы и советуя вернуть папе его одежду, пока пользователи из Польши не раскрыли всем правду.
Фото © Twitter / pixel_texel и Sam
На самом деле мальчик с фото — вовсе не подросток, а вполне взрослый и успешный заместитель министра финансов Польши. 29-летний Пётр Патковский из Радома успешно окончил юридический факультет Университета Марии Кюри-Склодовской, работал в Министерстве энергетики, был советником в канцелярии премьер-министра Польши — словом, построил блестящую карьеру для своего возраста.
Фото © Twitter / Javi Sánchez Glez.
Но, стоило пользователям Сети осознать важность мемной персоны, как поток шуток в сторону Патковского только усилился. После его сравнений с 12-летним мальчиком чиновнику досталось и из-за сходства с известным волшебником Гарри Поттером.
Фото © Twitter / pixel_texel и Lizard Boi
Знакомьтесь, замминистра финансов Польши Пётр Патковский, более известный как Гарри Поттер
Цитируя великую Бритни Спирс: "Я уже не девочка, но ещё и не женщина"
Я ни на что не намекаю, но Пётр Патковский состоит из стольких же букв, что и Бенджамин Баттон...
WOW-funny
15 пушистых мурзавцев и их сумасшедшие выходки, которые не поддаются никакой логике
14 марта, 13:00
15 фото до невозможности смешных псов, чьи большие щёки творят чудеса даже с самыми хмурыми людьми
13 марта, 16:00
Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём
13 марта, 12:51
Выбор редакции
Полная девушка сбросила 35 кг лишнего веса, благодаря чему её лицо стало выглядеть на 30 лет моложе
ФСБ показала видео задержания крымчанина, завербованного спецслужбами Украины
В Петербурге из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали сотрудников Физико-технического института
"Возвращение Бога": Ибрагимович впервые за пять лет сыграет за сборную Швеции
Названы регионы России с самыми дешёвыми квартирами
Комментариев: 0