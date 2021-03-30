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СМИ сообщили о задержании стрелка из Новых Вешек, но он продолжает "держать оборону"

Мужчина открыл огонь, когда к нему пришли полицейские.

30 марта 2021, 11:21
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

СМИ сообщили о задержании мужчины, который забаррикадировался и открыл огонь по прохожим и полиции в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки. Однако, по уточнённым данным Лайфа, он всё ещё ведёт стрельбу. Силовики штурмуют коттедж.

По данным источника Лайфа, вооружённый мужчина — 61-летний житель Москвы, он открыл стрельбу, когда к нему нагрянули полицейские. Правоохранители проверяли причастность москвича к незаконному обороту оружия и хотели осмотреть его дом, но мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты.

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Данных о пострадавших нет. Как рассказал нам источник, 61-летний житель Москвы забаррикадировался в доме вместе с зятем, дочерью и внуком, но позже женщину с ребёнком он выпустил.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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