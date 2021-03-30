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Путин назвал важнейшую проблему, с которой сталкиваются в России, Европе и США

Глава государства подчеркнул, что она является ключевой на многих континентах.

30 марта 2021, 11:46

Кадр из видео © LIFE

Путин назвал важнейшую проблему, с которой сталкиваются в России, Европе и США. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что многие страны сталкиваются с проблемой укрепления гражданской идентичности. Она является ключевой не только для РФ, но и для Европы и Америки, отметил лидер страны в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

"Начнём с важнейшей темы — об укреплении общероссийской гражданской идентичности. Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере. И на американском континенте, и на европейском", — сказал глава государства.

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Путин увеличил до 5 млн рублей размер премии "За вклад в укрепление единства российской нации"

Ранее президент России заявил, что "возвращение Крыма в родную гавань" говорит об укреплении России.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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