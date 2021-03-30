Путин увеличил до 5 млн рублей размер премии "За вклад в укрепление единства российской нации". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин увеличил размер премии "За вклад в укрепление единства российской нации".

"1 марта стартовал новый этап приёма документов на соискание этой премии. С учётом её значимости мной принято решение увеличить её размер до 5 млн рублей", — сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что для России, как и для любой страны мира, нет ничего важнее укрепления гражданской идентичности. В связи с этим Путин напомнил, с какими проблемами сталкиваются США и страны Европы.

А в феврале глава государства отметил, что Россия находится "на марше своего развития" и ещё не достигла своего пика. Сердцевиной будущего нашей страны Путин назвал патриотизм. По его мнению, веры в будущее не удастся достичь без любви к Отечеству и при наплевательском отношении к истории, своим старикам и их достижениям.

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