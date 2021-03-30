"Победили ястребы": Политолог оценил отношения США и Китая при Байдене

Директор Центра политического анализа Павел Данилин оценил жёсткие заявления нынешнего Правительства США в адрес Китая. По его словам, в команде президента Джо Байдена победили ястребы. Об этом эксперт рассказал в беседе ФАН.

При этом Данилин подчеркнул, что Пекин представляет собой главного экономического конкурента Вашингтона.

"Сначала Байден подавал сигналы КНР, что при нём отношения станут лучше, чем при Трампе, который занимал жёсткую позицию. Однако, вероятно, внутри команды нынешнего президента победили ястребы", — пояснил политолог.

В то же время Данилин считает, что давать оценку действиям нынешнего президента США пока рано. По его словам, команда Байдена сделала заявления, которые носят жёсткий характер. Однако позиция Трампа была ещё более непримиримой: он вернул часть производства в США, установил новые налоги для товаров из КНР, ввёл санкции против крупнейших корпораций этого государства.

Ранее стало известно, что армия США проведёт масштабные учения по противодействию России и Китаю.

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