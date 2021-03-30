В NASA назвали дату возвращения пилотируемого корабля Crew Dragon на Землю

Астронавты NASA, отправившиеся на МКС на корабле Crew Dragon, вернутся на Землю 28 апреля. Об этом сообщили в "Твиттере" агентства.

A @Commercial_Crew update: Managers and engineers continue to prepare for launch of NASA's @SpaceX Crew-2 mission no earlier than 6:11am ET, Thurs., April 22. The return of the Crew-1 mission from the @Space_Station is now targeted for Wed., April 28: https://t.co/p6ctE2eOnd pic.twitter.com/FHR1XUuIAH — NASA (@NASA) March 29, 2021

Приводнение космического корабля намечено на 12:35 у побережья Флориды. При этом уже было заявлено о составе второго экипажа, в который вошли астронавты Томас Пескет, Кэтрин Меган Макартур, Роберт Шейн Кимбро и Акихико Хосидэ. Они отправятся на МКС не ранее чем 22 апреля.

Напомним, что корабль Crew Dragon с "Экипажем-1" успешно пристыковался к МКС в ноябре 2020 года. На борт станции тогда взошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути.

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