"Может унижать человека": Зачем подруга Медведевой клевещет на Тутберидзе

Методы работы Этери Тутберидзе, очевидно, отличаются от подхода Брайана Орсера или даже Евгения Плющенко. Вот только фигуристки, которые уходили работать к этим тренерам, в итоге всё равно возвращались в "Хрустальный". Главное отличие методик идеально охарактеризовала Алёна Косторная.

Улыбаться-то, может, я и больше стала. Да только не там, где надо. Улыбаться можно на пьедестале, а поплакать — где-то в углу после тренировки. Или можно улыбаться везде, кроме пьедестала, потому что просто туда не попала Алёна Косторная Чемпионка Европы — 2020

Формула сводится к тому, что ученики Тутберидзе адски пашут на тренировках, но зато потом это приносит результат в виде улыбок на пьедестале почёта. Ни один другой тренер в мире не может похвастаться таким количеством чемпионов.

Однако олимпийская чемпионка Игр в Сочи Екатерина Боброва иначе видит систему "Хрустального". И бывшая спорстменка не побоялась публично выразить свою позицию, которую можно назвать неоднозначной.

— Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребёнок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо. Меня тоже в детстве били — мама не горюй, — мне страшно было приходить на тренировки. Мне это помогло добиться того, чего я добилась. Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают, — заявила Боброва.

То есть это, по сути, завуалированное обвинение в нездоровой атмосфере в "Хрустальном": якобы там детей унижают или даже бьют. Но поставить это в претензию не получается, потому что есть результат. А если его не будет, то... Высказывание Бобровой тут же подверглось резкой критике со стороны видных деятелей в мире фигурного катания. Все как один были в шоке от таких слов, ведь экс-фигуристка, во-первых, не может знать наверняка, а во-вторых, просто не должна такого говорить.

Я никогда не была на тренировке у Этери Георгиевны. Я не могу сказать, какие у неё методы. Разве Екатерина Боброва у неё тренировалась? Она это слышала от кого-то, но сама Екатерина этого не знает Наталья Бестемьянова Олимпийская чемпионка Калгари-1988

Не считаю, что Тутберидзе кого-то унижает. Не знаю, откуда Боброва это взяла. Не наблюдал так называемое унижение Александр Жулин Заслуженный тренер России

Это неприемлемо. Тренеры обычно не прибегают к такому, чтобы совсем унизить. Накричать иногда могут, прикрикнуть без всяких обзывательств Алёна Леонова Призёр чемпионата мира — 2012

Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников. Не знаю, откуда Екатерина Боброва взяла это. Мне кажется, либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон Алексей Ягудин Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002

Источник информации Бобровой, как предполагают фанаты, — это двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, с которой они близко общаются. Однако было бы странно слышать такое от фигуристки, которая сама из "приятной" Канады, где её хвалили даже за самый плохой прокат, добровольно вернулась к "такой плохой" Этери Тутберидзе.

А сам вброс со стороны Бобровой объяснить можно. Екатерина — семикратная чемпионка России, многократный призёр чемпионатов Европы, и даже олимпийское золото, пусть и командного турнира, у неё имеется. Вот только сейчас в фигурном катании всё настолько хорошо, что о былых временах никто и не вспоминает, ведь хватает и чемпионов сегодняшнего дня. Вот и приходится напоминать о себе такими громкими комментариями. Вот только тут Боброва явно перешла грань, ведь даже её собственный экс-тренер Александр Жулин подверг эти слова критике.

Осталось дождаться лишь реакции самой Тутберидзе. Хотя её, скорее всего, снова не будет. Пока все обсуждают её методы, сама она увлечена работой. Анна Щербакова стала уже третьей чемпионкой мира, которую она воспитала (после Медведевой и Загитовой). Но в "Хрустальном" принято так: сошёл с пьедестала — и ты снова никто. Поэтому там уже полным ходом идёт подготовка к командному чемпионату мира. И пока мир фигурного катания продолжает обсуждать методы Тутберидзе, она продолжает готовить чемпионов.

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