Стало известно, как можно получать пассивный доход в размере 100 000 рублей

Дополнительный доход в размере 100 тысяч рублей можно получать посредством инвестиций в ценные бумаги. Об этом сообщили "Известия", побеседовав с несколькими экономистами. Правда, для начала придётся сильно вложиться.

"Чтобы обеспечить себе постоянный поток дохода в размере 100 тыс. в месяц, вам потребуется вложить как минимум 20 млн рублей. Три базовых варианта для получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6–7% в годовых (0,5–0,6% в месяц)", — заявил аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Если человек только начинает свой путь в сфере инвестиций, то ему лучше попробовать рынок облигаций. Более опытным игрокам стоит обратить внимание на дивидендные акции. В частности, по словам управляющего директора по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрея Ревенко, агрессивная стратегия управления позволит получать 6–7% дивидендной доходности.

Также, отметил эксперт, можно попробовать свои силы в получении прибыли с банковских депозитов. Но в таком случае придётся вложить уже более 26 миллионов рублей, если захочется обладать пассивным ежемесячным доходом в размере 100 000 рублей.

Напомним, ранее россияне назвали 100 000 рублей минимальной ежемесячной суммой, которая позволила бы им больше не работать.

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