"Перелом сложный, нестандартный": Стриженова рассказала, чем закончилось для неё падение в прямом эфире

Екатерина Стриженова рассказала, чем закончилось для неё падение в прямом эфире. Видео © Instagram / strizhenovae

Телеведущая Екатерина Стриженова находится в Боткинской больнице Москвы после падения прямо в студии во время прямого эфира. У неё сложный перелом руки. Врачи сделали перевязку и сказали, что на "на скрипке играть не будет, но на пианино сможет". Обо всём этом Стриженова рассказала своим подписчикам в "Инстаграме".

"Хочу сказать, что я живая. Отходила после наркоза. Очень много людей звонит, пишет. Просто физически не могу всем ответить, но спасибо, что вы беспокоитесь", — обратилась телеведущая ко всем, кто переживает за её самочувствие.

По её словам, при падении она ударилась сильно головой, но основной удар пришёлся всё же на руку, которая быстро распухла. Коллеги привели бригаду скорой помощи, которая дежурила у Останкино для какой-то другой программы. Медик сразу понял, что случай серьёзный.

"Мы позвонили Елене Малышевой, и она сказала, что надо ехать в Боткинскую — и вот я здесь. Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку", — сказала Стриженова.

Подписчики в комментариях желают телеведущей здоровья и пишут, что ждут её возвращения в эфир.

А звезда фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок ранее попал в больницу с инфарктом. Проблемы со здоровьем у него начались из-за постоянных нервов и стресса, поскольку в последнее время он часто ссорится с супругой.

Авторы