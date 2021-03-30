Сын просит сдаться: со стрелком из Новых Вешек начали переговоры
Мужчина отстреливается от правоохранителей с 11 утра.
Кадр видео © LIFE
С мужчиной, который забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки, начали переговоры. На место приехал сын пенсионера, он уговаривает отца сдаться.
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Как ранее сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стрелял по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские.
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СМИ сообщили о задержании стрелка, однако, по уточнённым данным, он всё ещё "держит оборону". Силовики начали штурм дома. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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