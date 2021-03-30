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Сын просит сдаться: со стрелком из Новых Вешек начали переговоры

Мужчина отстреливается от правоохранителей с 11 утра.

30 марта 2021, 13:05
<p>Кадр видео © LIFE</p>

Кадр видео © LIFE

С мужчиной, который забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки, начали переговоры. На место приехал сын пенсионера, он уговаривает отца сдаться.

Есть домашний медведь и запас продуктов "на конец света": Лайф узнал о странностях стрелка из Новых Вешек

Есть домашний медведь и запас продуктов "на конец света": Лайф узнал о странностях стрелка из Новых Вешек

Как ранее сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стрелял по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские.

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Проблемы с законом, ликвидированное ЧОП и оружейный арсенал. Лайф узнал личность мытищинского стрелка

СМИ сообщили о задержании стрелка, однако, по уточнённым данным, он всё ещё "держит оборону". Силовики начали штурм дома. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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