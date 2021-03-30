Учёный объяснил весенний рост заболеваемости ОРВИ четырьмя причинами

Ранней весной, как и поздней осенью, начинается подъём вирусных заболеваний. Всё дело в сниженном иммунитете. Проблемы с ним вызывают четыре фактора, их назвал руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра им. Гамалеи Виктор Зуев.

"В этот период мы сталкиваемся с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет. Поэтому мы становимся легко доступными для простудных заболеваний", — приводит телеканал "360" слова Зуева.

Он усомнился, что сейчас острые респираторные заболевания (ОРЗ) и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) уступят место коронавирусу, поэтому можно ожидать роста заболеваемости ими. Хотя некоторые из нас этого могут даже не заметить: перенесут в скрытой форме.

"Вирус — внутриклеточный паразит. Он может жить только внутри живой клетки. Поэтому скрытая форма инфекции выгодна обеим сторонам. Мы приобретаем нестерильный иммунитет, а вирус сохраняется как вид", — объяснил эту ситуацию вирусолог.

Он призвал всех мыть руки после возвращения с улицы, беречь себя и не расстраиваться по пустякам. Последние исследования доказали, что плохое настроение приводит к биохимическим реакциям в организме, которые негативно влияют на органы.

Ранее Лайф рассказывал, что уже в трёх российских регионах оказался превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ.

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