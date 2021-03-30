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Учёный объяснил весенний рост заболеваемости ОРВИ четырьмя причинами

Одна из них — плохое настроение в межсезонье. Вирусолог призвал не расстраиваться по пустякам.

30 марта 2021, 12:43
<p>Фото © ТАСС / Александр Артёменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артёменков

Ранней весной, как и поздней осенью, начинается подъём вирусных заболеваний. Всё дело в сниженном иммунитете. Проблемы с ним вызывают четыре фактора, их назвал руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра им. Гамалеи Виктор Зуев.

"В этот период мы сталкиваемся с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет. Поэтому мы становимся легко доступными для простудных заболеваний", — приводит телеканал "360" слова Зуева.

Он усомнился, что сейчас острые респираторные заболевания (ОРЗ) и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) уступят место коронавирусу, поэтому можно ожидать роста заболеваемости ими. Хотя некоторые из нас этого могут даже не заметить: перенесут в скрытой форме.

"Вирус — внутриклеточный паразит. Он может жить только внутри живой клетки. Поэтому скрытая форма инфекции выгодна обеим сторонам. Мы приобретаем нестерильный иммунитет, а вирус сохраняется как вид", — объяснил эту ситуацию вирусолог.

Чем успел, тем и заболел: учёные считают, что вирусы ОРВИ защитят организм от ковида

Чем успел, тем и заболел: учёные считают, что вирусы ОРВИ защитят организм от ковида

Он призвал всех мыть руки после возвращения с улицы, беречь себя и не расстраиваться по пустякам. Последние исследования доказали, что плохое настроение приводит к биохимическим реакциям в организме, которые негативно влияют на органы.

Ранее Лайф рассказывал, что уже в трёх российских регионах оказался превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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