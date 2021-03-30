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Глава Ростехнадзора Алёшин отправлен в отставку

В должности его сменит Александр Трембицкий.

30 марта 2021, 12:34
<p>Алексей Алёшин. Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный</p>

Алексей Алёшин. Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового руководителя Ростехнадзора. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Мишустин отправил в отставку замглавы Минфина и замглавы ФАС

Мишустин отправил в отставку замглавы Минфина и замглавы ФАС

Ранее эту должность занимал Алексей Алёшин, которого сегодня отправили в отставку. Александр Трембицкий восемь лет работал его заместителем, а до этого руководил Северо-Кавказским управлением ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что мэр Бийска Александр Студеникин подал в отставку после того, как результаты его работы за прошедший год были раскритикованы местными депутатами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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