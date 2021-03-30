Глава Ростехнадзора Алёшин отправлен в отставку
В должности его сменит Александр Трембицкий.
Алексей Алёшин. Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового руководителя Ростехнадзора. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Ранее эту должность занимал Алексей Алёшин, которого сегодня отправили в отставку. Александр Трембицкий восемь лет работал его заместителем, а до этого руководил Северо-Кавказским управлением ведомства.
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