Песков заявил, что подавляющее число россиян не согласны с мировоззрением Навального
Представитель Кремля напомнил о своём праве также не разделять позицию блогера по многим вопросам.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей / Пресс-служба Бабушкинского суда
Мировоззрение осуждённого блогера Алексея Навального не разделяет большинство россиян. Такую точку зрения озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По просьбе журналистов он расшифровал собственный тезис, прозвучавший в интервью "Аргументам и фактам", где он заявил, что ему "противно мировоззрение Навального". Представитель Кремля дополнил, что не разделяет взгляды оппозиционера на многие вещи и имеет право с ним не соглашаться.
"И, собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей с вами страны", — заключил он.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный.
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