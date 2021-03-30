Песков заявил, что подавляющее число россиян не согласны с мировоззрением Навального

Мировоззрение осуждённого блогера Алексея Навального не разделяет большинство россиян. Такую точку зрения озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По просьбе журналистов он расшифровал собственный тезис, прозвучавший в интервью "Аргументам и фактам", где он заявил, что ему "противно мировоззрение Навального". Представитель Кремля дополнил, что не разделяет взгляды оппозиционера на многие вещи и имеет право с ним не соглашаться.