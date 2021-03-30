Экономисты объяснили, почему россияне стали активно забирать деньги из банков

Россияне стали активнее снимать деньги с банковских счетов в связи со снижением доходов в условиях пандемии коронавируса. Так вице-президент Ассоциации региональных банков РФ Александр Хандруев прокомментировал сообщения о том, что осенью прошлого года граждане РФ вывели около $1 млрд.

"Часть денег, которую забрали из банков из-за низких процентов по вкладам, ушла в ценные бумаги. Действительно, повысился удельный вес текущих счетов: в пандемию люди пользовались ими, чтобы оплатить продукты. Но в кризис увеличивается свободный остаток средств — времена трудные, денег тратится меньше, большая часть оставляется про запас", — приводит агентство Ura.ru слова Хандруева.

Две другие причины называет член совета директоров, начальник аналитического управления Максим Осадчий. По его мнению, ситуацию с оттоком денег населения из банков можно объяснить низкими процентными ставками и эскроу-счетами.

"Если посмотреть в целом на изменение средств населения, мы увидим, что динамика позитивная. Основным источником оттока являются эскроу-счета — 1,2 трлн рублей. Если не учитывать это, коронавирус привёл к сокращению доходов населения, в том числе и безработице. Но он был смягчён субсидиями от государства", — пояснил своё мнение Осадчий.

Ранее Лайф также рассказывал, что россиянам стали выдавать рекордно большие потребительские кредиты. Это объясняют попыткой банков выполнить план на фоне нехватки платёжеспособных клиентов.

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