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Путин призвал не допустить открытия в России отдельных школ для детей мигрантов

Эта тенденция получила широкое распространение в некоторых европейских странах и в США.

30 марта 2021, 12:09

Президент Владимир Путин.

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин призвал не допустить ситуации, при которой в России откроются отдельные школы для детей мигрантов. Речь об этом зашла в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям во вторник.

По словам российского лидера, это "не очень публичная и малоприятная" тенденция, которая получила распространение в некоторых европейских странах и в США.

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"Это большая проблема. Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода. А это значит, что и Минпросвещения, и коллеги на местах должны иметь в виду это обстоятельство", — указал глава государства.

Путин отметил, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой и культурной среде.

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"И для них это пойдёт на пользу и не будет создавать проблем для образовательных учреждений", — резюмировал он.

Ранее на том же заседании Путин порассуждал о том, что многие страны сталкиваются с проблемой укрепления гражданской идентичности. Она является ключевой не только для РФ, но также для Европы и Америки.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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