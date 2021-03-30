"На благо питомцев и общества": Зоозащитница назвала преимущества законопроекта об обязательной регистрации животных

Собеседница Лайфа отметила, что благодаря инициативе люди научатся бережнее относиться к домашним питомцам и нести за них ответственность в результате несчастных случаев.

Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учёте домашних животных. Авторы полагают, что это "позволит возвращать потерявшихся питомцев их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами".

В беседе с Лайфом председатель общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева отметила, что новый закон обяжет людей более ответственно относиться к своим питомцам и к самому факту нахождения животных у них дома.

"Это всё на благо и самих животных, и на благо нашего общества <...> Мы знаем случаи, когда люди находят на даче котёнка или щенка и в качестве игрушки или забавы оставляют его у себя на сезон. Животные привыкают, а когда приходит осень, то бросают это несчастное существо. А тут они зарегистрируют животное и дальше уже будут нести ответственность за него. Если не готовы оставить его у себя, то должны будут решить судьбу питомца", — прокомментировала Лайфу Динара Агеева.

Зоозащитница указала на ещё один важный момент, который касается собак, нанёсших вред окружающим. Теперь при несчастных случаях благодаря регистрации можно будет установить хозяина собаки, который и будет нести ответственность за питомца.

"Если собака и покусала кого-то, то она не виновата. Ответственность должен нести хозяин. Такая регистрация облегчит и поиск хозяев, если будут происходить какие-то подобные случаи", — говорит собеседница Лайфа.

Несомненным плюсом нового законопроекта она также считает облегчённый поиск животного в случае его потери.