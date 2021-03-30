Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины "Спутник V"
Сейчас идут переговоры о поставках препарата тремя траншами — в апреле, мае и июне 2021 года.
Фото © Zuma / ТАСС
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закупить 1 млн доз вакцины "Спутник V". Ранее он призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск данному препарату.
"Мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", — цитирует его издание ОЕ24.
Отмечается, что сейчас идут переговоры о поставках вакцины тремя траншами — в апреле, мае и июне 2021 года.
А ранее в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". Также мэр Ниццы сделал предварительный заказ на закупку вакцины "Спутник V".
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Лента новостей
Путин призвал не допустить открытия в России отдельных школ для детей мигрантов
сегодня в 12:09
"На благо питомцев и общества": Зоозащитница назвала преимущества законопроекта об обязательной регистрации животных
сегодня в 12:08
От бега до кроссфита и бокса: стало известно, как россияне готовятся к пляжному сезону
сегодня в 12:03
Выбор редакции
Австрийский пенсионер умер на следующий день после прививки вакциной Pfizer
После скандала вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria
Путин назвал важнейшую проблему, с которой сталкиваются в России, Европе и США
"На связь выйди, дай ответ нормальный": Владелица химчистки хочет подать в суд на Ксению Собчак за неоплату починки пуховиков на 120 тысяч
Губерниев — об отказе звёзд выступать на "Славянском базаре": Работаем для людей, а не для власти
Комментариев: 0