Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закупить 1 млн доз вакцины "Спутник V". Ранее он призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск данному препарату.

"Мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", — цитирует его издание ОЕ24.

Отмечается, что сейчас идут переговоры о поставках вакцины тремя траншами — в апреле, мае и июне 2021 года.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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