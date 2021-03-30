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Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Сейчас идут переговоры о поставках препарата тремя траншами — в апреле, мае и июне 2021 года.

30 марта 2021, 12:09
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закупить 1 млн доз вакцины "Спутник V". Ранее он призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск данному препарату.

"Мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", — цитирует его издание ОЕ24.

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Отмечается, что сейчас идут переговоры о поставках вакцины тремя траншами — в апреле, мае и июне 2021 года.

А ранее в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". Также мэр Ниццы сделал предварительный заказ на закупку вакцины "Спутник V".

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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