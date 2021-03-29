Банки закручивают гайки: готовятся повышение ставок и ужесточение кредитных условий

Многим казалось, что в период мирового экономического спада банковская отрасль в России неизбежно пострадает, однако всё произошло с точностью до наоборот: в кризисный 2020 год российский банковский сектор рос активнее, чем в предыдущие пять лет. По данным ЦБ, портфель кредитов только физическим лицам вырос на 13,5% и составил 20 трлн руб., притом что доля просрочек на конец года составила всего 4,7% (в предыдущем году 4,6%).

Основным драйвером роста внезапно стала ипотека (25% от всех новых кредитов физлиц). Граждане, опасаясь за свои накопления, торопились обзавестись недвижимостью, цены на неё в кризис лишь росли. Кредиты брали не только по льготной программе, но и по более высоким ставкам. Всего в 2020-м было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн руб. и рефинансировано (по сути перевыдано) ещё более 200 тысяч ипотек на сумму около 600 млрд руб. По итогам 2020 года рост объёма ипотечного кредитного портфеля даже с учётом плановых погашений и рефинансирования составил 25,1%.

Фото © ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Очевидно, что больше всего от отмены рекомендаций ЦБ напряглись именно те, кто еле-еле потянул первоначальный взнос по ипотеке. Ведь теперь в том числе перестаёт действовать запрет на взыскание у должников квартир, если это их единственное жильё.

— Строго говоря, ЦБ официально не вводил никакого запрета на отъём единственного жилья по просроченным ипотечным кредитам, — заметил начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — Да, Центробанк рекомендовал не прибегать к таким мерам, но те банки, которые уже находились в стадии взыскания, всё равно продолжали это делать. Другое дело, что были проблемы с судами, которые под разными предлогами откладывали или переносили слушания по новым делам о взыскании единственного жилья, и в этом случае банки предлагали должникам сложные варианты реструктуризации их задолженности.

Очевидно, что теперь необходимость в такого рода действиях отпала. Ведь, по сути, реализация недвижимости — это не бизнес банка, ему намного проще сразу учесть в договоре с клиентом вариант перепродажи долгов коллекторам, а чтобы не потерять в доходности, скорее всего, банкиры предусмотрят некое повышение процентов. То есть фактически наценка в том или ином виде может появиться у всех новых клиентов, даже тех, кто будет исправно исполнять свои обязательства, считает Абелев.

С этим мнением согласен Глеб Задоя, ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн".

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Я думаю, что повышение кредитных ставок неизбежно не только по ипотеке, но и по всем банковским кредитам физических лиц, — высказал он своё мнение. — Банки лучше, чем кто бы то ни был, умеют диверсифицировать свои риски. В ситуации, когда экономика ещё не встала на путь значительного роста, выдавать один большой кредит юридическому лицу более рискованно, чем сто кредитов гражданам. Сейчас, когда разного рода "пожелания" от ЦБ больше не действуют, банки, скорее всего, постараются воспользоваться случаем и медленно, но верно ставки повысить. С учётом инфляции и нехватки у россиян средств, я думаю, что к концу года по количеству выданных займов, даже с увеличенной ставкой, всё равно банкиры окажутся в плюсе.

При обращении за новым кредитом у россиян остаётся возможность отказаться от невыгодного продукта. Но чего ждать тем, кто уже имеет обязательства перед банком?

— О льготах, которые предоставлялись в период активной стадии коронакризиса, теперь стоит забыть, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — На самом деле у тех, кто взял кредит до отмены "ковидных" рекомендаций ЦБ, ситуация вполне однозначная — всё, что указано в кредитном договоре, придётся исполнять в полном объёме. Да, ставку таким заёмщикам не повысят, но если будет нарушение графика платежей после 1 апреля, то вполне возможно, что предусмотренные договором штрафы применят.

Фото © ТАСС/Ольга Зиновская

А если ситуация с обслуживанием долга будет совсем плохая, то даже временную отсрочку получить станет проблематично. Кредитные учреждения в настоящее время уже не заинтересованы в реструктуризации долгов физических лиц. По тем кредитам, которые выданы россиянам более трёх лет назад, банк, как правило, уже получил большую часть процентного дохода, и тратить свои усилия на возврат остальной части не всегда целесообразно, проще продать право требования на сторону. Более подробно об этом рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

— Если по обычным кредитам, обязательства по которым, пусть и с просрочками, но исполняются, ситуация для заёмщика пока не осложнилась, то с ипотекой, по которой есть просрочки или была проведена реструктуризация, уже появились неприятные новации, — утверждает Леськив. — С середины марта в некоторых банках почему-то стали отказывать в рефинансировании кредитов (фактическое перекредитование со снижением ставки либо другим смягчением условий. — Прим. ред.). Как правило, так происходит, если до обращения за рефинансированием у клиента уже была реструктуризация или первоначальным кредитором (банком, который выдал кредит. — Прим. ред.) в бюро кредитных историй поданы сведения о более чем одной просрочке по текущим платежам. Чаще всего в этом случае банки могут принять документы на рефинансирование, но после всё равно выдают отказ без официального объяснения причин.

Авторы