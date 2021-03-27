Соседка "с запашком": как избавиться от "зоозащитника", который мешает жить

Пенсионерка Татьяна, проживающая в Шатровском районе Курганской области, очень любила животных и заботилась о них. Из своей двухкомнатной квартиры на первом этаже и прилегающего к балкону палисадника она устроила приют для животных. Запах и звуки её совершенно не смущали, чего не скажешь о соседях. Те не оценили её сердобольных порывов и после многочисленных скандалов обратились к местным властям, чтобы те вмешались в ситуацию. Так как от постоянного лая и соответствующего запаха просто не стало житья.

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Вначале чиновники пытались действовать убеждением, но ни официальные бумаги, ни визиты участкового на Татьяну не действовали. На все претензии она только отвечала, что будет делать в своей квартире всё, что посчитает нужным. Так продолжалось, пока по иску прокуратуры суд Шатровского района не вынес решение о необходимости устранить нарушения правил содержания домашних животных и исключить нахождение в квартире Татьяны более одной собаки. Женщина решение суда проигнорировала, и приставы взломали дверь в её квартиру.

В ней было обнаружено 15 собак и 21 козлёнок. Квартира тут же была признана непригодной для проживания, так как находилась в антисанитарном состоянии из-за того, что каждый квадратный сантиметр был занят соломой и испражнениями животных. Прокуратура с учётом этих обстоятельств ходатайствовала перед судом о прекращении прав Татьяны на жилое помещение путём принудительного выселения женщины и реализации принадлежащей ей недвижимости с торгов. Суд с доводами прокуроров согласился, и эта позиция была поддержана и при апелляции в Курганском областном суде, и в кассационной инстанции.

В результате Татьяна осталась без квартиры и без животных, которых приставы определили в муниципальный приют. Теперь любительница животных проживает в старом дачном доме, расположенном в полузаброшенном посёлке. Обзавелась ли она другими животными, пока не известно.

— В случае Татьяны решения судов полностью соответствуют закону, — уверен член Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. — Нельзя делать из своей квартиры приют для животных, так как это нарушает право других людей на благоприятную окружающую среду (ст. 8, 10 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). Более того, согласно ст. 17 Жилищного кодекса (ЖК РФ), квартиры в многоквартирных домах имеют своё назначение исключительно как помещения для проживания людей, для другого использования квартиру надо выводить из жилищного фонда, а для приютов животных вообще действуют особые требования и санитарные регламенты, которые предусматривают их размещение в отдельном строении (ст. 16 Федерального закона № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными"). Если эти положения закона не соблюдать, то в соответствии со ст. 91 ЖК РФ гражданина могут выселить, что с Татьяной и произошло.

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С мнением Полякова согласен заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин:

— Многие россияне очень любят животных, но при этом надо понимать, что даже те, кто просто кормит бродячих кошек или собак в подъезде, уже нарушают закон (согласно ст. 10 Федерального закона № 52-ФЗ, это считается угрозой распространения заболеваний), а уж если, как Татьяна, содержать в своей квартире целый приют, то это не просто безответственное отношение, а это уже противоправное деяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). А если животные пострадали — то ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

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Эпизод с Татьяной и её соседями в своём роде уникален, но случаи, когда некоторые россияне кормят на своих балконах голубей или держат в квартире несколько кошек и собак, за которыми не ухаживают, к сожалению, нередки. И для тех, кто не желает терпеть такое соседство, есть несколько вариантов, как избавить себя от неприятных запахов и грязи в подъезде.

Во-первых, ни при каких обстоятельствах нельзя бить или калечить животных, подбрасывать им отравленный корм или пытаться самостоятельно забрать этих животных у соседа. Стоит помнить, что домашние животные признаются собственностью их владельцев, которые должны их содержать, осуществлять за ними надзор, обеспечивать надлежащий уход (ст. 137, 209, 210 Гражданского кодекса РФ), и, если действовать не по закону, то отвечать придётся прежде всего вам.

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Во-вторых, при разговоре с соседями, которые "любят животных", следует сразу обозначить, что вы намерены подать жалобу в полицию или иск в суд и животных у них, скорее всего, заберут. Если разговор по каким-либо причинам не получился — можно изложить свои претензии письменно и положить их в почтовый ящик.

В-третьих, если указанные шаги к желаемому результату не привели — следует подавать жалобы в управляющую компанию (УК) и жилинспекцию. Эти организации обязаны следить за санитарным состоянием многоквартирного дома. А чтобы ускорить рассмотрение ваших жалоб, имеет смысл параллельно обратиться в Роспотребнадзор и в полицию с заявлением о нарушении ваших прав на безопасную среду проживания (ст. 42 Конституции РФ) и о безответственном обращении с животными (ст. 12 Федерального закона № 498-ФЗ). И Роспотребнадзор, и участковый имеют полномочия применить меры административного принуждения к соседу-грязнуле.

В ином случае следует обращаться за защитой своих прав в прокуратуру и суд.

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