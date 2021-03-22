Квартира по "трейд-ин": кому выгодно, а кому убытки
Экономическая нестабильность и вызванный ею рост рынка недвижимости сделали для многих россиян идею приобретения квартиры основной финансовой целью на ближайшую перспективу. Но варианты приобрести новую недвижимость за счёт накоплений или при помощи ипотеки на фоне сократившихся в пандемию доходов подходят не всем. Поэтому всё большую популярность стала приобретать схема trade-in ("трейд-ин"). Она уже прижилась на российских рынках автомобилей и техники, а на рынке недвижимости стала набирать обороты именно сейчас. Кому выгодны и чем опасны сделки по такой схеме — разбирался Лайф.
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Сделки "трейд-ин" с недвижимостью в России появились в кризис 2009 года, правда, тогда всё было наоборот: тот кризис привёл к значительному снижению спроса на квартиры, особенно в новостройках. В теперешней реальности квартирный "трейд-ин" активизировался тоже не на пике роста спроса, а когда цены уже значительно выросли и у людей не стало хватать средств, чтобы покупать, но интерес к приобретению остался.
Те, кто реализует "трейд-ин" с недвижимостью, иногда в рекламных целях называют эту схему квартирным взаимозачётом, но строго юридически она таковой не является. Ведь продажа квартир через механизм "трейд-ин" — это не простой обмен старой квартиры на новую. Как правило, застройщик или девелопер предлагает потенциальному покупателю продать имеющуюся старую квартиру и вырученные от продажи деньги использовать для покупки новой с некой доплатой. Технически схема "трейд-ин" — это две сделки, которые проходят параллельно. Соответственно, заключается два договора — купли-продажи старой квартиры и покупки новой (для новостроек, как правило, это договор долевого участия).
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— Как и ситуации с автомашинами, вся "фишка" квартирного "трейд-ин" — в сервисе и потенциальных возможностях, — рассказала риелтор Галина Смирнова. — Теоретически любой россиянин может самостоятельно продать свою квартиру и, если денег от продажи не хватит, получить небольшой кредит в банке, а на вырученные средства приобрести новую недвижимость. Но по факту намного удобнее, если всем занимается сам застройщик или девелопер. А иногда по "трейд-ин" предоставляются такие услуги, которые обычный покупатель с кредитом не получит.
Нередко вместо банковского кредита в схеме "трейд-ин" предоставляется рассрочка от продавца или услуги по оформлению всех сделок. При этом набор опций при сделках с квартирным "трейд-ин" может очень отличаться в зависимости от того, кем эта услуга предоставляется и для продажи какого объекта. Например, некоторые застройщики, заинтересованные в продаже своих метров, готовы по схеме "трейд-ин" принять квартиры с долгами по коммуналке и даже с некоторыми видами обременений, другие — взять в счёт оплаты новой квартиры недвижимость в другом российском регионе, а третьи позволяют жить в проданной квартире до переезда в новую. И так далее.
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— Само собой, все предлагаемые услуги найдут своё отражение в цене сделки, но готовых платить за подобный сервис уже немало, причём больше всего их среди офисных работников и индивидуальных предпринимателей, — утверждает Галина Смирнова.
Выбрать время или деньги
При всех возможностях, которые предлагают продавцы недвижимости с использованием "трейд-ин", у данной схемы немало минусов.
Очевидно, что для самих девелоперов и застройщиков главный минус — это отсрочка получения денег. Ведь для них баланс по сделке сойдётся только тогда, когда будет продана квартира покупателя их недвижимости. То есть позволить себе практиковать "трейд-ин" могут только компании, имеющие достаточный запас финансов.
Этот минус для девелоперов одновременно является плюсом для покупателей их недвижимости, ведь фиксирование цены на начальном этапе сделки даёт ощутимую финансовую выгоду в случае, если рынок недвижимости растёт. Однако эта выгода может быть нивелирована, если цена старой квартиры, участвующей в такой сделке, будет значительно ниже, чем в случае продажи её на свободном рынке.
— На мой взгляд, квартирный "трейд-ин" значительно экономит время покупателя, но не его деньги, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Даже на растущем рынке, когда старые квартиры перепродаются девелопером в течение месяца-двух и тоже приносят ему прибыль, всё равно покупатель передаёт по сделке свою старую квартиру с дисконтом 18–20% к рынку. Это может быть приемлемо для тех, кто главными аспектами при приобретении недвижимости считает срочность и сервис "одного окна", но для многих россиян цена сделки важнее. Также при квартирном "трейд-ин" необходимо учитывать ряд юридических аспектов, игнорирование которых может привести к значительным проблемам.
Юридические тонкости
Прежде всего при "трейд-ин" недвижимости стоит обратить внимание на то, кто будет выступать непосредственным исполнителем услуги и как организован расчёт. Нередко бывает, что покупателю предлагают заключить сделку не с самим застройщиком или девелопером, а с "дружественной" компанией. Хорошо, если это крупное агентство недвижимости, но бывает, что и некое ООО с непонятной историей. В этом случае надо понимать, способен ли исполнитель услуги отвечать, если что-то в сделке пойдёт не так, например, если вы подписали договор купли-продажи своей старой квартиры, а застройщик вдруг отказался продавать новую, мотивировав свои действия тем, что у него с вами официального договора нет.
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— В любом случае первоначальными документами при квартирном "трейд-ин" должны быть договор оказания услуг и соглашение о намерениях сторон, — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Стоит иметь в виду, что в данной ситуации агентский договор для покупателя не подойдёт, так как в соответствии с гражданским законодательством договор об оказании услуг может быть в любой момент расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, а агентский договор предполагает сложную процедуру расторжения, чаще всего небезвозмездную. При этом не стоит забывать, что в соглашении о намерениях сторон должны указываться полные данные приобретаемого объекта недвижимости, его цена и порядок расчётов.
Многие эксперты рынка недвижимости считают, что в ситуации, когда цены на новые квартиры в крупных городах России уже "перегреты", но спрос на них всё ещё растёт, схема "трейд-ин" будет востребована у крупных девелоперов и застройщиков, так как эти компании выставляют на продажу значительные объёмы квартир с высокой степенью готовности, а потенциальные покупатели имеют возможность оценить преимущества новых квартир как по техническим, так и по перспективным финансовым характеристикам. Очевидно, что квартирный "трейд-ин" будет интересовать прежде всего тех, кто не просто рассчитывает улучшить свои жилищные условия, но хочет это сделать быстро и готов переплачивать за такую услугу. А всем остальным россиянам, мечтающим о новом жилье, остаётся только ипотека или перспектива жить в старой квартире, если она есть.
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