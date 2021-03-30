Есть домашний медведь и запас продуктов "на конец света": Лайф узнал о странностях стрелка из Новых Вешек

Посёлок Новые Вешки, где забаррикадировался стрелок. Видео © LIFE

У жителя подмосковного элитного посёлка Новые Вешки, который открыл стрельбу сначала по прохожим, а потом и по полиции, есть некоторые странности. К примеру, как выяснил Лайф, у мужчины дома огромный запас продуктов "на случай конца света" или просто новых ограничений из-за пандемии.

К тому же стрелок оказался владельцем мини-зоопарка. У него большая территория, на которой размещены вольеры с животными. Есть даже медведь.

Как ранее сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стрелял по прохожим и полиции из окон коттеджа в Новых Вешках. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. СМИ сообщили о задержании стрелка, однако, по уточнённым данным, он всё ещё "держит оборону".

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