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Путин заявил о недопустимости переноса зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России

Глава государства отметил, что часто для их разжигания используется мотив межнациональной и религиозной нетерпимости.

30 марта 2021, 12:39

Скриншот видео © LIFE

Путин заявил о недопустимости переноса зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости переноса любых зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России.

"Мы в России не должны допустить и не допустим агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности. Недопустим и перенос на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", — заявил Путин на Совете по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, как правило, в основе подобных конфликтов лежат экономические и политические причины. Но для их разжигания используется мотив межнациональной и религиозной нетерпимости.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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