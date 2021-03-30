Путин заявил о недопустимости переноса зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости переноса любых зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России.

"Мы в России не должны допустить и не допустим агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности. Недопустим и перенос на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", — заявил Путин на Совете по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, как правило, в основе подобных конфликтов лежат экономические и политические причины. Но для их разжигания используется мотив межнациональной и религиозной нетерпимости.

Ранее Путин заявил, что многие страны мира сталкиваются с проблемой укрепления гражданской идентичности. Она является ключевой не только для РФ, но и для Европы и Америки.

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