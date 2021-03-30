Путин заявил о недопустимости переноса зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России
Глава государства отметил, что часто для их разжигания используется мотив межнациональной и религиозной нетерпимости.
Скриншот видео © LIFE
Путин заявил о недопустимости переноса зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости переноса любых зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России.
"Мы в России не должны допустить и не допустим агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности. Недопустим и перенос на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", — заявил Путин на Совете по межнациональным отношениям.
По словам главы государства, как правило, в основе подобных конфликтов лежат экономические и политические причины. Но для их разжигания используется мотив межнациональной и религиозной нетерпимости.
Ранее Путин заявил, что многие страны мира сталкиваются с проблемой укрепления гражданской идентичности. Она является ключевой не только для РФ, но и для Европы и Америки.
Выбор редакции
Путин призвал не допустить открытия в России отдельных школ для детей мигрантов
Мужчина обезглавил жену во время ссоры и ранил себя ножом
Песков заявил, что подавляющее число россиян не согласны с мировоззрением Навального
"На связь выйди, дай ответ нормальный": Владелица химчистки хочет подать в суд на Ксению Собчак за неоплату починки пуховиков на 120 тысяч
Губерниев — об отказе звёзд выступать на "Славянском базаре": Работаем для людей, а не для власти
Комментариев: 0