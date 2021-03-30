На захват мытищинского стрелка отправили броневик "Патруль" класса MRAP — видео

На захват жителя подмосковного элитного посёлка Новые Вешки Владимира Б., который открыл стрельбу сначала по прохожим, а потом и по полиции, отправили бронемашину "Патруль" класса MRAP.

Броневики данного класса защищены от обстрела и подрывов. Предположительно, силовики могут начать штурм под прикрытием данной бронемашины. Огонь будет вестись до тех пор, пока злоумышленник не сложит оружие.