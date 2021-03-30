На захват мытищинского стрелка отправили броневик "Патруль" класса MRAP — видео
Силовики могут начать штурм под прикрытием машины.
Кадр из видео © LIFE
На захват мытищинского стрелка отправили броневик "Патруль" класса MRAP. Видео © LIFE
На захват жителя подмосковного элитного посёлка Новые Вешки Владимира Б., который открыл стрельбу сначала по прохожим, а потом и по полиции, отправили бронемашину "Патруль" класса MRAP.
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Броневики данного класса защищены от обстрела и подрывов. Предположительно, силовики могут начать штурм под прикрытием данной бронемашины. Огонь будет вестись до тех пор, пока злоумышленник не сложит оружие.
Как ранее сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стрелял по прохожим и полиции из окон коттеджа в Новых Вешках. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. СМИ сообщили о задержании стрелка, однако, по уточнённым данным, он всё ещё "держит оборону". Позднее выяснилось, что у него есть домашний медведь и запас продуктов "на конец света".
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