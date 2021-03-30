Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Школьница приревновала парня к подруге и слила в Сеть видео с её стриптизом

Возбуждено уголовное дело о распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.

30 марта 2021, 12:58
<p>Школьница, разославшая видео. Фото © Соцсети</p>

Школьница, разославшая видео. Фото © Соцсети

Школьница из города Орска Оренбургской области приревновала парня к подруге и опубликовала её интимное видео в "Инстаграме". Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Зная, что девушка любит дорого одеваться, но отец ей не даёт достаточно денег, 16-летняя Анна (имя изменено) предложила 15-летней Виктории (имя изменено) за 10 тысяч рублей станцевать на камеру в голом виде по скайпу. Девушка уверяла, что зрители никогда не узнают личность подруги, и та согласилась.

Российский школьник слил в Сеть интимное видео с учительницей, танцующей стриптиз

Российский школьник слил в Сеть интимное видео с учительницей, танцующей стриптиз

В итоге юная ревнивица создала поддельный профиль в "Инстаграме" с провокационным названием, позвонила своей жертве и записала видео. Позднее она смонтировала ролик и отправила его друзьям Виктории, объяснив, вот, мол, на что та готова ради денег.

Когда обо всём стало известно взрослым, разразился скандал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Учительница из-под Новосибирска призналась, что сама слила своё интимное видео девятикласснику

Учительница из-под Новосибирска призналась, что сама слила своё интимное видео девятикласснику

Ранее Лайф рассказывал, как под Красноярском мужчина из-за ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг. Пострадавшую обнаружила хозяйка приусадебного участка, где всё случилось. Она потушила огонь и вызвала скорую помощь. Женщина была доставлена в реанимацию, а подозреваемого в поджоге задержали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Хромов Леонид
Хромов Леонид

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Царь богов" и перстни с пауками: оперативники поймали лидера одной из жестоких ОПГ Оренбуржья

27 марта, 21:40

Житель Новгородской области застал свою девушку с любовником и в ярости убил обоих

сегодня в 09:48

Есть домашний медведь и запас продуктов "на конец света": Лайф узнал о странностях стрелка из Новых Вешек

сегодня в 12:28
Life

На верфи "Пелла" в Ленобласти перевернулось судно: люди заблокированы в трюме, есть пострадавшие — видео

сегодня в 13:38

Экс-полковник Захарченко не признал вину во взятках на 1,4 млрд рублей

сегодня в 13:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1