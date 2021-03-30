Школьница приревновала парня к подруге и слила в Сеть видео с её стриптизом

Школьница из города Орска Оренбургской области приревновала парня к подруге и опубликовала её интимное видео в "Инстаграме". Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Зная, что девушка любит дорого одеваться, но отец ей не даёт достаточно денег, 16-летняя Анна (имя изменено) предложила 15-летней Виктории (имя изменено) за 10 тысяч рублей станцевать на камеру в голом виде по скайпу. Девушка уверяла, что зрители никогда не узнают личность подруги, и та согласилась.

В итоге юная ревнивица создала поддельный профиль в "Инстаграме" с провокационным названием, позвонила своей жертве и записала видео. Позднее она смонтировала ролик и отправила его друзьям Виктории, объяснив, вот, мол, на что та готова ради денег.

Когда обо всём стало известно взрослым, разразился скандал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Ранее Лайф рассказывал, как под Красноярском мужчина из-за ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг. Пострадавшую обнаружила хозяйка приусадебного участка, где всё случилось. Она потушила огонь и вызвала скорую помощь. Женщина была доставлена в реанимацию, а подозреваемого в поджоге задержали.

Авторы