Учительница из-под Новосибирска призналась, что сама слила своё интимное видео девятикласснику

В сельской школе в Татарском районе Новосибирской области разгорелся скандал. Среди учеников стало расходиться откровенное видео, где преподавательница английского и немецкого танцует стриптиз. После 32-летняя учительница заявила, что её страницу якобы взломал девятиклассник, а интимный ролик она снимала для своего бойфренда.

Однако теперь выяснилось, что её первоначальная версия далека от правды. В СУ СК РФ по Новосибирской области рассказали, что "учительница дала признательные показания и подтвердила, что сама отправила видео школьнику", пишет КП.

Селяне тоже уверяют, что ученик давно приглянулся преподавательнице. "Она ему говорила: "Ты такой красивый, только ленивый", она любовалась этим мальчишкой", — пояснили местные жители. После неприглядного инцидента педагог сразу написала заявление об увольнении. По словам знакомых, отец учительницы заявил, что она куда-то уехала, забрав свою дочь, и не звонит даже ему.

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