Учительница из-под Новосибирска призналась, что сама слила своё интимное видео девятикласснику
В отношении преподавательницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста"). Ей может грозить до трёх лет тюрьмы.
В сельской школе в Татарском районе Новосибирской области разгорелся скандал. Среди учеников стало расходиться откровенное видео, где преподавательница английского и немецкого танцует стриптиз. После 32-летняя учительница заявила, что её страницу якобы взломал девятиклассник, а интимный ролик она снимала для своего бойфренда.
Однако теперь выяснилось, что её первоначальная версия далека от правды. В СУ СК РФ по Новосибирской области рассказали, что "учительница дала признательные показания и подтвердила, что сама отправила видео школьнику", пишет КП.
Селяне тоже уверяют, что ученик давно приглянулся преподавательнице. "Она ему говорила: "Ты такой красивый, только ленивый", она любовалась этим мальчишкой", — пояснили местные жители. После неприглядного инцидента педагог сразу написала заявление об увольнении. По словам знакомых, отец учительницы заявил, что она куда-то уехала, забрав свою дочь, и не звонит даже ему.
Стало известно, кто родители дознавательницы из Томска, задержанной по подозрению в сбыте наркотиков
Выбор редакции
Под Петербургом задержали школьного психолога, подозреваемого в развращении учеников
Российский школьник слил в Сеть интимное видео с учительницей, танцующей стриптиз
Рома Жёлудь признался, что занимался эскортом с мужчинами, и назвал свои расценки
В Совфеде поддержали идею сделать нерабочим день воссоединения России и Крыма
В Кремле посоветовали полку имени Кадырова озвучить претензии к "Новой газете" в суде
Комментариев: 0