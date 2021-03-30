Голикова: Число абортов в России за пять лет сократилось на 40%

Количество абортов в России с 2016 года сократилось на 39%. Об этом рассказала Татьяна Голикова во время заседания Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она отметила, что, несмотря на сложный период пандемии, более 230 тысяч женщин получили консультации в центрах медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом почти 50 тысяч женщин приняли решение не отказываться от рождения детей, отметила вице-премьер.

"Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьёзные цифры, но тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе ещё есть", — добавила Татьяна Голикова.

Ранее россияне назвали самый удачный возраст для рождения первенца.

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