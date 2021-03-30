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"На связь выйди, дай ответ нормальный": Владелица химчистки хочет подать в суд на Ксению Собчак за неоплату починки пуховиков на 120 тысяч

По словам женщины, уже три месяца нет ни денег, ни отклика от телеведущей или её помощницы.

30 марта 2021, 13:28

Фото © Соцсети

Владелица химчистки хочет подать в суд на Ксению Собчак за неоплату починки пуховиков на 120 тысяч. Видео © Соцсети

Владелица студии Shoesandskin рассказала Лайфу, что намерена подать в суд на блогера и телеведущую Ксению Собчак. Яблоком раздора стали два пуховика Рrada с бирками по 460 тысяч, которые помощница Собчак Елена несколько месяцев назад сдала в химчистку. Ранее вещи брались на примерку и к коже прилипли пакеты и краска. Специалисты привели их в порядок, но денег (120 тысяч рублей за работу) они так и не увидели.

По словам Полины, у студии имелась устная договорённость с клиентами о бартере или оплате, но счёт сразу не был выставлен, потому что специалисты не понимали, возможно ли убрать краску с кожи. В итоге помощница Собчак попросила Полину лично привезти пуховики, когда они будут готовы.

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"Я доставила, нас встретила няня, просто молча вышла, забрала пуховики, закрыла дверь — и до свидания, они пропали. Мы звонили, писали, ждали оплату или рекомендаций — ничего. Они всё обещали и обещали, но просто пропали и не заплатили", — отметила хозяйка студии.

Собеседница Лайфа добавила, что затем Елена попросила её записать видео с опровержением претензий к Собчак, но ей это не понравилось, и она сняла ролик, который опубликовала в рабочей группе.

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"Третий месяц не можем добиться от них ни оплаты, ни отклика, ни комментария. А нам 120 тысяч рублей лишними не будут. Собчак отмечали в каждой сториз, и в видео, в аккаунте ей писали под фотографиями, скидывали в личку, никакой реакции", — рассказала Полина.

Владелица студии сообщила, что сейчас составляет досудебный иск на Елену, потому что паспортных данных клиентов у студии нет. Вместе с тем она настаивает на том, чтобы составить иск на саму Собчак, так как у телеведущей есть фото этих пуховиков, да и на митинге она была в одном из них.

"Я хочу от Ксении хотя бы какой-то комментарий получить. Я хочу ясности от этой ситуации! Ты на связь выйди, дай ответ нормальный! Я хочу оплаты и, наверное, я не знаю даже уже, больше ничего не хочу. У нас много богатых клиентов, которые просто уважают то, что мы делаем, мы в принципе на такую публику и рассчитаны, а не всяких там Собчак", — заключила собеседница Лайфа.

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Ранее большой скандал вызвало интервью Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Оно вышло на "Ютубе" 22 марта. В ходе беседы Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка. Сейчас видеохостинг ограничил показ интервью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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