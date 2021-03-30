"На связь выйди, дай ответ нормальный": Владелица химчистки хочет подать в суд на Ксению Собчак за неоплату починки пуховиков на 120 тысяч

Владелица химчистки хочет подать в суд на Ксению Собчак за неоплату починки пуховиков на 120 тысяч. Видео © Соцсети

Владелица студии Shoesandskin рассказала Лайфу, что намерена подать в суд на блогера и телеведущую Ксению Собчак. Яблоком раздора стали два пуховика Рrada с бирками по 460 тысяч, которые помощница Собчак Елена несколько месяцев назад сдала в химчистку. Ранее вещи брались на примерку и к коже прилипли пакеты и краска. Специалисты привели их в порядок, но денег (120 тысяч рублей за работу) они так и не увидели.

По словам Полины, у студии имелась устная договорённость с клиентами о бартере или оплате, но счёт сразу не был выставлен, потому что специалисты не понимали, возможно ли убрать краску с кожи. В итоге помощница Собчак попросила Полину лично привезти пуховики, когда они будут готовы.

"Я доставила, нас встретила няня, просто молча вышла, забрала пуховики, закрыла дверь — и до свидания, они пропали. Мы звонили, писали, ждали оплату или рекомендаций — ничего. Они всё обещали и обещали, но просто пропали и не заплатили", — отметила хозяйка студии.

Собеседница Лайфа добавила, что затем Елена попросила её записать видео с опровержением претензий к Собчак, но ей это не понравилось, и она сняла ролик, который опубликовала в рабочей группе.

"Третий месяц не можем добиться от них ни оплаты, ни отклика, ни комментария. А нам 120 тысяч рублей лишними не будут. Собчак отмечали в каждой сториз, и в видео, в аккаунте ей писали под фотографиями, скидывали в личку, никакой реакции", — рассказала Полина.

Владелица студии сообщила, что сейчас составляет досудебный иск на Елену, потому что паспортных данных клиентов у студии нет. Вместе с тем она настаивает на том, чтобы составить иск на саму Собчак, так как у телеведущей есть фото этих пуховиков, да и на митинге она была в одном из них.

"Я хочу от Ксении хотя бы какой-то комментарий получить. Я хочу ясности от этой ситуации! Ты на связь выйди, дай ответ нормальный! Я хочу оплаты и, наверное, я не знаю даже уже, больше ничего не хочу. У нас много богатых клиентов, которые просто уважают то, что мы делаем, мы в принципе на такую публику и рассчитаны, а не всяких там Собчак", — заключила собеседница Лайфа.

Ранее большой скандал вызвало интервью Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Оно вышло на "Ютубе" 22 марта. В ходе беседы Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка. Сейчас видеохостинг ограничил показ интервью.

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