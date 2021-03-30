"Плотно сидит в воздухе": Опубликовано видео второго испытательного полёта Ил-112В
Разработчики занимаются вопросами запуска воздушного судна в серийное производство.
Опубликовано видео второго испытательного полёта Ил-112В. Видео © VK / uac_russia
Объединённая авиастроительная корпорация показала видео второго испытательного полёта нового военно-транспортного самолёта Ил-112В, который состоялся на базе Воронежского авиастроительного объединения.
Воздушное судно взлетело с аэродрома и успешно приземлилось спустя некоторое время. Пилоты были встречены овациями, коллектив завода подбрасывал их на руках по завершении посадки.
"Была программа оценить работу различной аппаратуры, систем самолёта, его управляемость, устойчивость. Он очень энерговооружённый самолёт, хорошо взлетает, хорошо садится, каких-то казусов не ждёшь. Плотно сидит в воздухе", — рассказал лётчик-испытатель 1-го класса, герой России Николай Куимов, который пилотировал Ил-112В
Первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой добавил, что с момента первых испытаний команда провела большую работу над машиной, полностью установили систему бортовых измерений, самолёт был официально передан на этап предварительных испытаний, которые будут проводиться совместно с Минобороны. Объединённая авиастроительная корпорация также работает над запуском воздушного судна в серийное производство, планируется выпускать до 12 единиц в год, чтобы полностью заменить новинкой парк Ан-26.
Напомним, что Ил-112В совершил свой первый испытательный полёт ровно два года назад. Лайф публиковал видео, снятое на аэродроме в Воронеже. С успешным полётом лётчиков-испытателей и весь коллектив ильюшинцев, в том числе своего сына Алексея, поздравил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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