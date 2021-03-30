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Стали известны сроки отставки Пашиняна с поста премьер-министра Армении

Отмечается, что это решение согласовано с политическими силами страны.

30 марта 2021, 18:39
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян формально подаёт в отставку в период с 20 апреля по 5 мая. Его цель — организация проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян в беседе с изданием "Sputnik Армения".

Решение о проведении выборов является окончательным. Это обсудили с различными политическими силами страны. Внеочередные выборы являются, как отметил Торосян, решением, принятым в интересах народа.

В Кремле прокомментировали решение Пашиняна уйти в отставку

В Кремле прокомментировали решение Пашиняна уйти в отставку

Предвыборный штаб правящей партии "Гражданский договор" возглавит министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян. Координировать работу штаба будут Арсен Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.

Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. При этом он останется исполняющим обязанности премьера.

Премьер и президент Армении обсудили возможность проведения в стране парламентских выборов

Премьер и президент Армении обсудили возможность проведения в стране парламентских выборов

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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