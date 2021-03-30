Стали известны сроки отставки Пашиняна с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян формально подаёт в отставку в период с 20 апреля по 5 мая. Его цель — организация проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян в беседе с изданием "Sputnik Армения".

Решение о проведении выборов является окончательным. Это обсудили с различными политическими силами страны. Внеочередные выборы являются, как отметил Торосян, решением, принятым в интересах народа.

Предвыборный штаб правящей партии "Гражданский договор" возглавит министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян. Координировать работу штаба будут Арсен Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.

Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. При этом он останется исполняющим обязанности премьера.

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