Стали известны сроки отставки Пашиняна с поста премьер-министра Армении
Отмечается, что это решение согласовано с политическими силами страны.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян формально подаёт в отставку в период с 20 апреля по 5 мая. Его цель — организация проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян в беседе с изданием "Sputnik Армения".
Решение о проведении выборов является окончательным. Это обсудили с различными политическими силами страны. Внеочередные выборы являются, как отметил Торосян, решением, принятым в интересах народа.
Предвыборный штаб правящей партии "Гражданский договор" возглавит министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян. Координировать работу штаба будут Арсен Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.
Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. При этом он останется исполняющим обязанности премьера.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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