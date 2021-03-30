Росавиация запретила рейсы в Турцию из 13 городов России, это следует из телеграммы ведомства, разосланной авиакомпаниям.

Напомним, 25 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 1 апреля возобновить международное сообщение из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

"Международные рейсы могут быть возобновлены в иностранные государства, за исключением Великобритании и Турции", — цитирует телеграмму Росавиации ТАСС. Речь идёт о вышеуказанных городах.

При этом авиасообщение с Великобританией по-прежнему приостановлено до 16 апреля. В Турцию россияне могут вылететь из 12 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерова, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.

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