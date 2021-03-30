Тело мужчины найдено в перевернувшемся судне на верфи "Пелла" в Ленобласти

В Ленинградской области на судне, опрокинувшемся на верфи "Пелла", найдено тело мужчины. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах, [это] мужчина", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, крупный строящийся рыболовный траулер "Скорпион" длиной 60 и шириной 15 метров по неизвестным причинам накренился и опёрся на стену причала. Сообщалось, что люди заблокированы в трюме и есть пострадавшие.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Следственный комитет уточняет, что тяжёлые травмы получили двое работников. В пресс-службе областного правительства заверили, что из-за происшествия нефтепродукты не попали в акваторию Невы.

Ранее Лайф сообщал, что в водах Норвегии перевернулся российский траулер.

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