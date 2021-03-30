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Le Monde: Евросоюз раскололся из-за российской вакцины "Спутник V"

Часть государств обвиняют Москву в пропаганде, другие же хотят использовать препарат.

30 марта 2021, 17:12
<p>Фото © ТAСС / ZUMA</p>

Фото © ТAСС / ZUMA

Вопрос о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стал причиной политического раскола в Европе между некоторыми странами и Брюсселем. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Среди стран, заинтересованных в начале поставок и/или открытии заводов на своих территориях, оказались следующие. Германия, часть Италии, а также Австрия. Они планируют дожидаться разрешения на использование от Европейского агентства лекарственных средств.

Но есть страны, которые активно критикуют российскую вакцину. Например, Франция. По словам главы МИД Жана-Ив Ле Дриана, "Спутник V" — "это по большей части средство пропаганды и агрессивной дипломатии, а не средство солидарности и медицинской помощи".

Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Напомним, недавно еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон заявил о том, что Евросоюзу не нужна вакцина "Спутник V". А в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить российский препарат. По мнению обозревателя немецкой газеты, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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