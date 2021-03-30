Le Monde: Евросоюз раскололся из-за российской вакцины "Спутник V"
Часть государств обвиняют Москву в пропаганде, другие же хотят использовать препарат.
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Вопрос о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стал причиной политического раскола в Европе между некоторыми странами и Брюсселем. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Среди стран, заинтересованных в начале поставок и/или открытии заводов на своих территориях, оказались следующие. Германия, часть Италии, а также Австрия. Они планируют дожидаться разрешения на использование от Европейского агентства лекарственных средств.
Но есть страны, которые активно критикуют российскую вакцину. Например, Франция. По словам главы МИД Жана-Ив Ле Дриана, "Спутник V" — "это по большей части средство пропаганды и агрессивной дипломатии, а не средство солидарности и медицинской помощи".
Напомним, недавно еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон заявил о том, что Евросоюзу не нужна вакцина "Спутник V". А в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить российский препарат. По мнению обозревателя немецкой газеты, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.
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